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Вышел финальный трейлер фильма-катастрофы "Огонь" с Хабенским

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Премьера в кинотеатрах ожидается 24 декабря.

В сети появился финальный трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь". Ролик опубликован на YouTube-канале Cinemaniac.

В сюжете киноленты идет рассказ о пожарных и спасателях, которые борются со стихией, которая охватывает целые регионы. В главной роли Константин Хабенский. Также в киноленте появятся такие актеры, как Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Виктор Добронравов.

Премьера в кинотеатрах ожидается 24 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что авторы "Реальных пацанов" анонсировали выход трилогии про Коляна.

Видео: Cinemaniac/YT

Теги: константин хабенский, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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