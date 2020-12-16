Вышел финальный трейлер фильма-катастрофы "Огонь" с Хабенским

Премьера в кинотеатрах ожидается 24 декабря.

В сети появился финальный трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь". Ролик опубликован на YouTube-канале Cinemaniac.

В сюжете киноленты идет рассказ о пожарных и спасателях, которые борются со стихией, которая охватывает целые регионы. В главной роли Константин Хабенский. Также в киноленте появятся такие актеры, как Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Виктор Добронравов.

Премьера в кинотеатрах ожидается 24 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что авторы "Реальных пацанов" анонсировали выход трилогии про Коляна.

Видео: Cinemaniac/YT