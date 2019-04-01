Авторы "Реальных пацанов" анонсировали выход трилогии про Коляна

Первым фильмом серии станет антиблокбастер "Реальные пацаны против зомби".

Антиблокбастер "Реальные пацаны против зомби" станет первым фильмом трилогии про Коляна. Об этом заявил продюсер картины Антон Зайцев в эфире YouTube-шоу "Вписка".

В первой части город захватили зомби, и теперь главные герои вынуждены выживать. Далее будет и возвращение домой, и смерть персонажей в третьей части.

Премьера фильма "Реальные пацаны против зомби" состоится 17 декабря. По сюжету, в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус. Жители города один за другим начинают превращаться в зомби. Спустя год Пермь оцепили военные, ученые пытаются найти антидот, самолеты сбрасывают продовольствие. Однажды зомби кусает Леру, и с этого момента в жизни главных героев меняется все.

Режиссером фильма стала Жанна Кадникова. К своим ролям вернулись Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Алексей Базанов и другие актеры.

Ранее мы публиковали трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби".

Фото: кадр из трейлера