Вышел дублированный трейлер триллера "Иллюзия превосходства"

Группа компаний Planeta Inform представила дублированный трейлер триллера "Иллюзия превосходства". Режиссером картины выступил Спенсер Браун.
Сюжет расскажет про разработчику андроидов Аби, которая создает революционную модель с искусственным интеллектом, синхронизированным со всеми гаджетами человека. Она забирает его к себе в дом. Вскоре андроид узнает об измене мужа Аби и решает сам стать для нее идеальным партнером.
В фильме снялись Эймон Фэррен, Джорджина Кэмбелл и Марк Роули. Премьера в России состоится 25 января 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер исторического фэнтези "Иные".
Видео: YouTube / Planeta Inform
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