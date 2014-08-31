Вышел дублированный трейлер фильма-триумфатора Канн "Простая случайность"

Премьера в России состоится 30 октября.

Кинокомпания "Русский Репортаж" представила дублированный трейлер фильма "Простая случайность", взявшего главную награду минувшего Каннского кинофестиваля. Режиссером картины выступил Джафар Панахи.

Сюжет рассказывает историю механика Вахида, который встречает бывшего надзирателя со времен тюремного заключения. С помощью сообщников герой захватывает мужчину в плен и начинает выстраивать план мести. Однако вскоре Вахид задумывается о своих действиях и подозрениях. Премьера в России состоится 30 октября.

Видео: YouTube / Русский Репортаж