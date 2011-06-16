Вышел дублированный трейлер фильма "Птица"

Премьера в России состоится 28 ноября.

Компания "Про:взгляд" представила дублированный трейлер фильма "Птица". Режиссером картины выступила Андреа Арнольд.

Сюжет рассказывает историю подростка Бэйли, которая живет вместе с отцом-одиночкой Багом и братом Хантером в Северном Кенте. Героиня страдает от одиночества и безделья. Неожиданно она знакомится с молодым человеком, который называет себя Птицей.

В главных ролях сыграли Барри Кеоган, Джеймс Нельсон-Джойс, Жасмин Джобсон, Рис Йейтс и другие. Премьера в России состоится 28 ноября.

Ранее Netflix представил трейлер новогодней комедии "Наш маленький секрет".

Видео: YouTube / Про:взгляд