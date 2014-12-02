Стриминговый сервис Netflix представил трейлер новогодней комедии "Наш маленький секрет". Режиссером картины выступил Стивен Херек.
Сюжет расскажет историю двух бывших партнеров, которые в канун Рождества оказываются под одной крышей. Выясняется, что их нынешние возлюбленные являются братом и сестрой. Героям предстоит скрыть столь важный секрет от всех за праздничным столом.
В главных ролях сыграли Линдси Лохан и Иэн Хардинг. Мировая премьера состоится 27 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер биографической драмы "Мария".
Видео: YouTube / Netflix
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