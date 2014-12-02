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Netflix представил трейлер новогодней комедии "Наш маленький секрет"

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Мировая премьера состоится 27 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер новогодней комедии "Наш маленький секрет". Режиссером картины выступил Стивен Херек.

Сюжет расскажет историю двух бывших партнеров, которые в канун Рождества оказываются под одной крышей. Выясняется, что их нынешние возлюбленные являются братом и сестрой. Героям предстоит скрыть столь важный секрет от всех за праздничным столом.

В главных ролях сыграли Линдси Лохан и Иэн Хардинг. Мировая премьера состоится 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер биографической драмы "Мария".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, комедия, наш маленький секрет, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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