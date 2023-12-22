Вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Крутые яйца: Миссия "Пингвин"

Премьера в России состоится 21 марта.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер анимационного фильма "Крутые яйца: Миссия "Пингвин". Режиссерами картины выступили Родольфо Рива Паласио Алатристе и Габриэль Рива Паласио Алатристе.

Сюжет продолжит историю петуха Тото и его семьи. Вместе с новыми знакомыми, пингвинами и белым медведем, им предстоит окунуться в новое приключение, а также научиться ценить семью и друзей.

Роли озвучили Бруно Бичир, Майте Перрони Беорлеги, Карлос Эспехель и Анхелика Вале. Премьера в России состоится 21 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер экранизации сказки "Летучий корабль".

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры