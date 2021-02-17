В сети вышел детективный сериал "За час до рассвета" НТВ

Главные роли исполнили Андрей Бурковский и Константин Хабенский.

Во вторник, 16 февраля, на онлайн-платформах More.tv, Wink и "КиноПоиск" состоялась премьера детективной драмы под названием "За час до рассвета". Главные роли исполнили Андрей Бурковский и Константин Хабенский.

Действие многосерийной картины разворачивается в 1946 году в провинциальном городе N. Лейтенант Журавлев демобилизуется и начинает работать в уголовном розыске под руководством майора Шумейко по прозвищу Сатана. Чтобы выполнить задание, Журавлев вынужден внедриться в бандитскую группировку, "заправляющую" в городе. Там он получает кличку Птаха.

Работа над сериалом заняла полтора года. Большая часть съемок проходила в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье, а также в Твери.

Картина состоит из 16 серий. Кроме Бурковского и Хабенского роли исполнили Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Мария Лисовая, Валерия Вегнер и Александра Флоринская. Режиссером выступил Игорь Зайцев. Продюсером проекта стал Федор Бондарчук.

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Видео: YouTube / more tv