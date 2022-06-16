Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

Женщина находилась в бомбоубежище предприятия вместе с детьми два месяца.

Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на химическом заводе, расположенном в городе Северодонецк. Информацией одна из очевидец поделилась с журналистами "РИА Новостей". Она пояснила, что сейчас на территории предприятия находится много мирных жителей. некоторым из них удалось вырваться из бомбоубежища, расположенного на заводе. Героиня истории прожила там вместе с детьми два месяца.

Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках. Анна, местная жительница

По данным женщины, украинские и иностранные боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. По их словам, снаружи ведется зачистка территории, поэтому там опасно. При этом родственников мужского пола на завод не пускали. Анне удалось вырваться вместе с детьми, с которыми она шла пешком до населенного пункта. Сейчас женщина расположилась в селе Новая Астрахань.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

