По мнению эксперта, развитие ситуации перестало придерживаться "оптимистической траектории".

Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России. Об этом рассказала директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Специалист поделилась сведениями с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

Попович считает, что в России продолжительное время заражаемость коронавирусом показывает позитивную динамику. Это связано с социальными методами дистанцирования населения, а также введенными правительством и региональными властями ограничениями. Однако в последние дни статистика говорит о том, что ситуация не идет по "оптимистической траектории".

Попович напоминает, что в мире количество зараженных от 1 до 10 тысяч человек развивалось неравномерно. В США на достижение такого роста числа инфицированных ушло всего шесть дней. В Германии, Италии, Испании - 8 дней, в Австрии - 15 дней, в России - 12 дней. В пяти странах к данному моменту выявлено более 100 тысяч зараженных. В среднем на достижение этого параметра ушло 15-18 дней.

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