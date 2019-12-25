Россиянам не стоит ждать резкой отмены ограничений.

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции. Об этом доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал в интервью НСН. Профессор описал образ жизни людей по завершению режима обязательной самоизоляции. Специалист напомнил, что решение о снятии такого режима принимают политики, а не ученые. При этом власти основываются на медико-биологических, экономических и политических факторах.

Предположительно, к 30 апреля граждане РФ пройдут через два расширенных срока инкубационного периода коронавирусной инфекция. К этому времени станет понятна эффективность введенных мер. По словам Альштейна, снятие ограничений не может быть резким. Политики временно сохранят некоторые "хвосты". Необходимо будет проводить диагностику людей и частично сохранить самоизоляцию для отдельных категорий граждан.

Не будет резкого перехода к нормальной жизни прокомментировал эксперт

Альштейн добавил, что проблема с распространением коронавируса будет решена, когда от инфекции вылечится последний зараженный.

