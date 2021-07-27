Вирусолог оценил опасность появившихся в РФ штаммов коронавируса

Мутация не сделала штаммы более заразными.

Вирусолог Евгений Тимаков заявил, что появившиеся на территории России штаммы коронавируса не представляют угрозу населению. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Вести FM".

По словам специалиста, мутация не сделала штаммы более заразными.

Северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тысяч различных видоизменений, которые у нас были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <...> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными. Евгений Тимаков, вирусолог

Он подчеркнул, что индийский штамм в настоящее время становится более устойчивым и легче проникает в организм человека. Кроме того, специалист отметил, большого внимания требуют патогенные мутации вроде бразильской, великобританской, индийской и южноафриканской.

Ранее, руководитель филиала новосибирского центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в настоящее время выявляется тенденция вытеснения более заразными мутациями коронавируса других штаммов. Он подчеркнул, в настоящее время существуют и другие штаммы коронавируса, вызывающие обычные сезонные простуды. Их заразность довольно высока, но человек от этого может умереть с малой вероятностью.

Видео: YouTube / Вести FM

Фото: YouTube / Соловьёв LIVE