Вирусолог дал прогнозы по выходу России на плато по коронавирусу

Число заболевших начнет сокращаться через 2-3 недели при некоторых условиях.

Петербургский вирусолог Александр Семенов спрогнозировал сроки, в которые Россия выйдет на плато по коронавирусу. Об этом он рассказал в интервью "АиФ. Санкт-Петербург".

По словам Семенова, пика заболевания не будет, он заменится сглаженным течением пандемии. Россия выйдет на плато в ближайшие 2-3 недели, после чего число заболевших будет постепенно сокращаться. На данный момент количество инфицированных в сутки составляет порядка 6000. Усугубить ситуацию и затянуть эпидемию могут майские праздники, в которые недобросовестные граждане отправятся на прогулки и в гости и массово нарушат режим самоизоляции.

В сравнении с Италией, где вспышка вируса была особенно опасной и многочисленной, количество вновь заболевших неуклонно снижается, в мае там могут окончательно снять ограничительные меры. В России, где эпидемия началась позже, действие мер тоже снимут позднее.

Ранее и Дмитрий Песков рассказал о сроке выхода России на плато по коронавирусу.

Фото: pixabay