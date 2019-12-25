Он напомнил, что острые и критические стадии эпидемии в Италии и Испании длились полтора месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сроке выхода России на плато по коронавирусу.

По его словам, в середине мая страна должна выйти на плато по заболеваниям COVID-19. Чиновник отметил, что "в июне, наверное, станет полегче".

Дмитрий Песков напомнил, что острые и критические стадии эпидемии в Италии и Испании длились полтора месяца. Он сказал, что через несколько месяцев россияне забудут тяготы, связанные с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции. Сделать это не смогут, по его мнению, те, кто потерял близких во время эпидемии или сам переболел COVID-19.

Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее в Москве умер 31 человек с коронавирусом.