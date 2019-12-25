Вирусолог дал прогноз по срокам второй волны коронавируса

Вирусолог Михаил Щелканов дал прогноз по срокам второй волны коронавируса, которая может случиться из-за роста заболеваемости в европейских странах.
По его словам, всплеск заболеваемости в Россию придёт примерно через две недели. Основными очагами станут города-крупные транспортные узлы. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток.
Отметим, что Щелканов предсказал мировую пандемию коронавируса пять лет назад.
Ранее в России уже прогнозировали начало второй волны коронавируса.
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