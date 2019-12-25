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Вирусолог дал прогноз по срокам второй волны коронавируса
Сегодня, 13:30
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matveyvn

Вирусолог дал прогноз по срокам второй волны коронавируса

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Щелканов предсказал мировую пандемию коронавируса пять лет назад.

Вирусолог Михаил Щелканов дал прогноз по срокам второй волны коронавируса, которая может случиться из-за роста заболеваемости в европейских странах.

По его словам, всплеск заболеваемости в Россию придёт примерно через две недели. Основными очагами станут города-крупные транспортные узлы. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток.

Отметим, что Щелканов предсказал мировую пандемию коронавируса пять лет назад.

Ранее в России уже прогнозировали начало второй волны коронавируса.

Теги: вирусология, вторая волна коронавируса, прогнозы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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