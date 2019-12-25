Многие поймут, что последствия у коронавируса не такие тяжёлые.

В России спрогнозировали начало второй волны коронавируса. Мнением поделился иммунолог Виталий Зверев в беседе с Ura.ru.

Врача рассказал, что вторая волна COVID-19 может прийти в Россию осенью, а зимой опять пойдёт на спад, так как в этот сезон вирусы ОРВИ распространяются меньше. Зверев добавил, что серьёзных ограничений из-за вируса уже не будет, так как граждане уже привыкнут к нему.

Большое число людей переболеет бессимптомно. Виталий Зверев, иммунолог

При этом, по его словам, многие поймут, что последствия у коронавируса не такие тяжёлые.

Ранее мы писали, что в Петербурге осенью возможна вторая волна коронавируса.