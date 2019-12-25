В Петербурге осенью возможна вторая волна коронавируса

Это может произойти тогда, когда все вернутся на работу и учебу.

Петербург готовится ко второй волне коронавируса осенью. Об этом заявил Александр Беглов на заседании президиумов общественной организации и регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" 18-го июня. Трансляция идет на сайте Союза.

Губернатор отметил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения COVID-19. Она может прийти тогда, когда начнут работать школы, детские сады и другие организации.

Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса.

Фото: Piter.TV