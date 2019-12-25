В Петербурге осенью возможна вторая волна коронавируса

Петербург готовится ко второй волне коронавируса осенью. Об этом заявил Александр Беглов на заседании президиумов общественной организации и регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" 18-го июня. Трансляция идет на сайте Союза.
Губернатор отметил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения COVID-19. Она может прийти тогда, когда начнут работать школы, детские сады и другие организации.
Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса.
Фото: Piter.TV
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