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В Петербурге осенью возможна вторая волна коронавируса
Сегодня, 12:17
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nadezhda_sib

В Петербурге осенью возможна вторая волна коронавируса

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Это может произойти тогда, когда все вернутся на работу и учебу.

Петербург готовится ко второй волне коронавируса осенью. Об этом заявил Александр Беглов на заседании президиумов общественной организации и регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" 18-го июня. Трансляция идет на сайте Союза. 

Губернатор отметил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения COVID-19. Она может прийти тогда, когда начнут работать школы, детские сады и другие организации. 

Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вторая волна, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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