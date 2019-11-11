Вирусолог Альтштейн рассказал об идеальном варианте применения вакцины

По мнению эксперта, для полной защиты организма необходимо применять оба вида препарата.

Назальная вакцина от ковида эффективна, если применять ее как бустер или одновременно с внутримышечной инъекций. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360".

По мнению эксперта, для полной защиты организма необходимо применять оба вида препарата. Альтштейн говорит, что лучшим методом было бы введение одновременно и интраназально, и внутримышечно. Однако он сомневается, что такую технику будут применять.

Как рассказал вирусолог, введение вакцины через нос позволит защитить человека от первичного попадания вируса. Так двойной барьер позволяет лучше защититься от вируса.

Вирус попадает на слизистую оболочку носоглотки, а там уже иммуноглобулины A его задерживают. То, что проскочит все-таки через эту защиту, будет встречено иммуноглобулином G, который лучше развивается при внутримышечном введении — отметил Альтштейн.

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Фото: Piter.tv