Выручка театров Петербурга в ноябре упала на 70%

Отсчет идет с 12 сентября, когда театры возобновили свою работу.

С начала сезона выручка театров в Петербурге упала на 60%. Такое исследование провел банк "ВТБ", сообщила пресс-служба.

Театры Северной столицы, которые возобновили работу с 12 сентября, потеряли около 60% выручки по сравнению с прошлым годом. В ноябре показатель повысился до более 70%. За 2,5 месяца учреждения культуры заработали около 340 млн рублей.

К октябрю 2020 музеи за этот период потеряли около 35%. С кинотеатрами ситуация чуть лучше ― 20%. После введения новых ограничительных мер ситуация с выручкой ухудшилась во всех сегментах.

Напомним, с 14 ноября количество посетителей в зале может быть не более 50%. Ограничения будут действовать до 15 января 2021-го года.

Фото: pixabay.com