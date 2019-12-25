Выручка кафе и ресторанов Петербурга в 2020 году упала на 29%

Основная причина падения выручки — кризис из-за распространения коронавируса

В 2020 году рестораны и кафе Петербурга заработали на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные привел вице-губернатор Северной столицы по финансам Эдуард Батанов.

По словам Батанова,основная причина падения выручки кризис из-за пандемии COVID-19. Эксперты считают, что ограничительные меры в новогодние праздники могут привести к массовым закрытиям кафе и ресторанов в Петербурге.

Губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники.

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