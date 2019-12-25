Выручка крупнейших петербургских автосалонов упала на 23%

В общей сложности показатель у 10-ти автодилеров сократился на 23 % (до 110 млрд рублей), а чистая прибыль уменьшилась на 54 %, до 2,4 млрд рублей.

В прошлом году показатели продаж в крупнейших петербургских автосалонах резко снизились. В общей сложности выручка 10-ти автодилеров была сокращена на 23 % (до 110 млрд рублей), а чистая прибыль уменьшилась на 54 %, до 2,4 млрд рублей. Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на "Контур.Фокс".

Так, наиболее крупным игроком на городском авторынке остаётся "дочка" федерального "Рольф". Выручка автосалона упала на 25%, до 57 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась в 3 раза, до 1 млрд рублей.

Далее в списке указано ООО "РРТ", выручка которого составила11,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании оказалась на отметке 214 млн рублей. На третьем месте в лидерах петербургского авторынка находится ООО "Автополе-Н", которая в 2022-ом смогла нарастить выручку на 8 %, до 5,9 млрд рублей. Тем не менее, показатель чистой прибыли снизился сразу прибыль снизилась на 71 %, до 31 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что названы топ-5 самых продаваемых кроссоверов в России в мае 2023 года.

Фото: Pxhere