Названы топ-5 самых продаваемых кроссоверов в России в мае 2023 года

В топе – три китайских и две российских модели.

В мае 2023 года российские дилеры продали 72,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.

Как отметил портал 110km, сейчас российский авторынок немного ожил благодаря поступлению китайских автомобилей. Именно китайский кроссовер стал в мае 2023 года бестселлером российского сегмента SUV. "Паркетник" Haval Jolion разошелся тиражом в 3,9 тысячи экземпляров, нарастив продажи в 6,5 раз. Вторую строчку занял еще один китайский кроссовер Geely Coolray, было продано 3,5 тысячи автомобилей.

Третье место досталось отечественной Lada Niva Travel, на которой в мае остановили свой выбор 3,2 тысячи покупателей. Четвертая позиция у кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max и на 5 месте классическая Lada Niva Legend.

Фото: Chery