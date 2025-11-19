Михаил Мишустин встретился в Москве с Андреем Рюминым.

Выручка "Россетей" за девять месяцев выросла на 18% процентов. В общей сложности данный показатель составил 1,29 триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал глава группы "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи в Доме правительства с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эксперт пояснил, что отпуск электроэнергии из сети сохранился на уровне прошлого года. Он составил 617 миллиардов кВт·ч. Дополнительно известно, что ожидаемое исполнение инвестиционной программы в 2025 году составит порядка 720 миллиардов рублей. При работе специалисты используют свыше 80 процентов оборудования отечественного производства и материалов.

Выручка по итогам девяти месяцев у нас составила 1,3 трлн рублей. По итогам года мы планируем выйти на показатель свыше 1,8 трлн рублей. В 2026 году показатель может увеличиться до 2 трлн рублей. Андрей Рюмин, глава "Россети"

Напомним, что в 2025 году плановый объем финансирования ремонтной программы группы "Россети" составил 119 миллиардов рублей. Этот уровень на 14 процентов превышает показатель предыдущего года. Андрей Рюмин добавил, что отпуск электроэнергии из сети в 2024 году был рекордным и составил 920 миллиардов кВт·ч, а по результатам текущего года группа "Россети" рассчитывает выйти на уровень 2024 года. Однако это будет зависеть от природных условий.

"Россети": около 8 тыс. резервных источников питания подготовлены для отопительного сезона.

