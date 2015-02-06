"Россети": около 8 тыс. резервных источников питания подготовлены для отопительного сезона

Андрей Рюмин рассказал о сложностях в новых и приграничных регионах страны.

Для прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) в России сейчас в полной готовности находятся около восьми тысяч резервных источников питания суммарной мощностью примерно 660 МВт. Соответствующее заявление сделал глава группы "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи в Доме правительства с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эксперт пояснил, что за первые девять месяцев 2025 года количество технологических нарушений у компании сократилось почти на три процента.

Мы говорим о технологических нарушениях в основной сети - это 110 кВ и выше. Все аварийно-восстановительные бригады группы "Россети" находятся в полной боевой готовности. Это около 11 тыс. аварийно-восстановительных бригад, 52 тысячи человек, 27 тыс. единиц автомобилей и спецтехники. Андрей Рюмин, глава "Россети"

Также известно, что аварийный запас оборудования для "Россетей" полностью укомплектован. С учетом обстановки в приграничных районах, а также на Донбассе и Новороссии, электросетевая инфраструктура периодически подвергается внешнему воздействию противника. Однако в этих исторических регионах и на госгранице работают порядка 600 аварийно-восстановительных бригад. Также для этих земель подготовлено более 500 резервных источников питания.

