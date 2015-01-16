"Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительные мощности для электроснабжения четырех зданий ТК в Ломоносовском районе

Электропитание комплекса осуществляется посредством подстанции мощностью 110 кВ, передача энергии выполняется по распределительной сети с номинальным напряжением 0,4 кВ.

Специалистами "Россети Ленэнерго" дополнительно выделено 230 киловатт электрической мощности для надежного энергоснабжения четырех строений торгового комплекса, находящегося в деревне Троицкая Гора Ломоносовского района Ленинградской области. Итоговая суммарная подключённая мощность достигла отметки свыше 450 кВт, пишет "Петербургский дневник".

В рамках реализации технического подключения специалисты выполнили весь цикл необходимых мероприятий: разработали проектную документацию, оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию класса напряжения 6/0,4 кВ, установили силовую трансформаторную установку, модернизировали кабельную линию высокого напряжения (6 кВ) и внедрили автоматизированную систему учёта потребления электроэнергии.

"Россети Ленэнерго" неукоснительно соблюдают договорные обязательства по технологическому присоединению потребителей. Заявку на подключение можно подать дистанционно через онлайн-сервис электросетевых услуг "Портал-ТП.рф" или воспользовавшись мобильным приложением "Россети".

