Власти объяснили вырубку леса под парковку на Парашютной улице в Петербурге

Для Piter.tv поступил ответ из двух городских инстанций.

Накануне жители Приморского района рассказали Piter.tv, что обеспокоены сносом деревьев для строительства автостоянки. На участке Парашютной улицы у храма святой Евгении огородили зеленую зону и начали вырубать деревья. Жители ЖК "Шуваловский" считают вырубку леса незаконной и требуют остановить работы.

Piter.tv запросил информацию о происходящем у районной администрации и комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Приводим ответ из двух городских инстанций.

Земельный участок, на котором ведутся работы по сносу зеленых насаждений, не входит в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения и не находится в ведении Комитета по благоустройству. Согласно сведениям Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга указанный земельный участок имеет вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования и находится в долевой (частной) собственности. Выдача порубочных билетов для проведения работ по сносу зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в долевой (частной) собственности не предусмотрена нормами действующего законодательства. Государственная услуга по выдаче порубочного билета Комитетом по благоустройству не предоставлялась. – сообщили в пресс-службе комитета.

Администрация Приморского района отметила, что указанный земельный участок находится в собственности физических лиц.

Он расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки (ППТ) и межевания. В границах указанного участка предусмотрено формирование участков для строительства паркингов на 300 машиномест каждый и размещение открытых автостоянок.



С целью временного (до начала строительства), использования территории собственник участка разработал проект благоустройства с целью организации открытой автостоянки. Проектом предусмотрено размещение 500 машиномест, предложено оборудование автостоянки будкой охраны, шлагбаумами, туалетом и мусоросборной площадкой под навесом.



Проектные решения соответствуют действующим нормативам, в том числе в части разрыва от открытых стоянок до фасадов жилых домов, который должен составлять не менее 50 метров. Проектом предусмотрен разрыв свыше 85 метров. По указанному проекту благоустройства выдано положительное заключение Комитета по градостроительству и архитектуре – добавили в пресс-службе администрации.

Заказчик строительства ранее также утверждал, что строительство согласовано с КГА, администрацией района и жителями.

Проводился опрос жителей, было много пожеланий о том, что людям негде парковать машины, вся дворовая территория забита машинами, усложнен проезд, машины паркуются на зеленой зоне, на том же самом газоне то есть. Просто ходили опрашивали жителей, процентов 70 были за. – заявил Илья Горшков, генеральный директор ООО "Меркурий"

В нашем сюжете мы сообщали, что жители планируют бороться за лес и при необходимости готовы обратиться в суд.

Фото: Piter.tv