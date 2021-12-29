Виртуальный полет над Петербургом во вселенной Minecraft покажут в ночь на 17 февраля

За два дня удалось более 100 зданий практически во всех районах города. В их строительстве участвовали 80 человек. Большинство из них студенты технических вузов, но были и школьники.

На портале Visit Petersburg в ночь на 17 февраля размесят итоговый ролик, в котором покажут достопримечательности Петербурга, построенные в виртуальной вселенной Minecraft. По словам разработчиков, любой желающий сможет совершать виртуальные экскурсии по пространству культуры и истории города.

Зрители смогут увидеть Дворцовую площадь, пролететь над над Александровской колонной, Казанским собором, Спасом на Крови, Главным штабом Эрмитажа, зданием Сената, Манежем, Гостиным двором, Домом Зингера и другими знаковыми объектами Петербурга. Над объектами работали молодежные команды на фестивале Big City Lights.

Фестиваль организовал 12-13 февраля городской комитет по развитию туризма и стал частью стартовавшего в 2020 году масштабного международного проекта Build The Earth по созданию копии нашей планеты, со всеми постройками и чудесами природы, в Minecraft.

Добавим, что за два дня удалось более 100 зданий практически во всех районах города. В их строительстве участвовали 80 человек. Большинство из них студенты технических вузов, но были и школьники. Онлайн-трансляцию уже посмотрели более 1 700 зрителей.

Ранее мы писали, что планировавшего теракт в Minecraft школьника из Канска приговорили к пяти годам колонии. Его двум сообщникам дали три и четыре года условно.

Фото: pixabay

