Более тысячи российских и европейских городов примут виртуальный парад Победы

Присоединиться к танковому параду можно с помощью приложения.

Разработчики систем дополненной реальности придумали виртуальный парад Победы, который сможет пройти 9 мая в 1100 российских и европейских городов. Специалисты оцифровали 50 тысяч "квадратов" территорий центральных площадей и мест рядом с мемориалами, чтобы выпустить на них виртуальные танки. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Присоединиться к онлайн-параду можно с помощью приложения Arcona Augmented reality Metaverse. По словам разработчика Ильи Коргузалова, уже сейчас на конкретных местах можно увидеть события прошлого с помощью приложения. К примеру, на Дворцовой площади в Петербурге уже расположились порядка 20 виртуальных единиц боевой техники, в дальнейшем количество мест и модели танков будут пополняться. Разработчики анонсировали онлайн-выставку техники в Ботаническом саду.

Специалисты считают, что приложение позволит восстановить утраченные памятники в виртуальной реальности, кроме того, созданные онлайн мемориалы уже не получится уничтожить или снести.

Ранее мы рассказывали, что в "Севкабель-Порту" пройдет онлайн-экскурсия по 3D-панораме.

Фото: скрин Arcona Augmented Reality Metaverse / YouTube