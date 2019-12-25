В "Севкабеле" пройдет онлайн-экскурсия по 3D панораме

Всего будет три трансляции в прямом эфире.

В пространстве "Севкабель Порт" проведут онлайн-экскурсии по трёхмерной панораме "Память говорит. Дорога через войну".

Всего состоится 3 трансляции. Зрители окажутся в залах трёхмерной панорамы и пройдут маршрут в сопровождении экскурсоводов, аудиогида и самого автора выставки.

Первая трансляция состоится 6 мая: в 17 часов — в Instagram, в 19 часов — в "ВКонтакте".

Экскурсия с аудиогидом пройдёт 8 мая (в 17 и 19 часов), а с автором выставки Дмитрием Поштаренко — 9 мая в 12:00.

Ранее мы сообщили, что в День Победы в "Ленрезерве" пройдет онлайн-экскурсия.

Фото: "Невский баталист" / Вконтакте