С середины марта по данный момент было выпущено 69 программ и 61 Instagram-эфир с онлайн-экскурсиями.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что виртуальные туры по Эрмитажу собрали более 20 миллионов просмотров. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Как оказалось, с середины прошлого месяца было выпущено около 69 программ. Кроме того, музей провел 61 трансляцию с онлайн-экскурсиями в Instagram.

Также руководство Эрмитажа запустило проект для пользователей, которые намерены слушать экскурсии на итальянском, английском, французском, китайском и испанском языках.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром Арена" планирует получить от УЕФА 20 миллионов рублей в качестве компенсации.

Фото:pixabay