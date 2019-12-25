Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что виртуальные туры по Эрмитажу собрали более 20 миллионов просмотров. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.
Как оказалось, с середины прошлого месяца было выпущено около 69 программ. Кроме того, музей провел 61 трансляцию с онлайн-экскурсиями в Instagram.
Также руководство Эрмитажа запустило проект для пользователей, которые намерены слушать экскурсии на итальянском, английском, французском, китайском и испанском языках.
Ранее мы сообщали о том, что "Газпром Арена" планирует получить от УЕФА 20 миллионов рублей в качестве компенсации.
Фото:pixabay
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