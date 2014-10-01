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Из бизнес-центра "Бенуа" эвакуировали 680 человек из-за сообщения о заложенной бомбе
Сегодня, 10:03
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nadezhda_sib

Из бизнес-центра "Бенуа" эвакуировали 680 человек из-за сообщения о заложенной бомбе

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Полицейские осмотрели семь объектов.

Во вторник, 20 апреля, в администрацию президента РФ поступило сообщение о заминировании офисов в Петербурге. Сообщение поступило от некого Айрата Баширова, который ранее писал о бомбе в здании Смольнинского районного суда.

По словам злоумышленника, заминированы офис "ВКонтакте", "Mail.ru", "Яндекса", Роскомнадзора. Взрыв произойдет 1 мая, предупредил неизвестный.

При осмотре 7 офисов и прилегающей территории опасных устройств и веществ не обнаружили. Из офиса "Яндекса" на Пискаревском проспекте эвакуировали 680 человек. 

Материалы направили в следственное управление регионального МВД.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: бизнес-центр, минирование, офис, эвакуация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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