Из бизнес-центра "Бенуа" эвакуировали 680 человек из-за сообщения о заложенной бомбе

Полицейские осмотрели семь объектов.

Во вторник, 20 апреля, в администрацию президента РФ поступило сообщение о заминировании офисов в Петербурге. Сообщение поступило от некого Айрата Баширова, который ранее писал о бомбе в здании Смольнинского районного суда.

По словам злоумышленника, заминированы офис "ВКонтакте", "Mail.ru", "Яндекса", Роскомнадзора. Взрыв произойдет 1 мая, предупредил неизвестный.

При осмотре 7 офисов и прилегающей территории опасных устройств и веществ не обнаружили. Из офиса "Яндекса" на Пискаревском проспекте эвакуировали 680 человек.

Материалы направили в следственное управление регионального МВД.

Фото: "Яндекс.Карты"