Выросла сумма, выделяемая на лечение одного человека в рамках ОМС

Михаил Мурашко сообщил о том, какую помощь по ОМС может получить пациент при превышении прога выделяемой государством суммы.

С 2026 года средняя сумма, которую государство закладывает на лечение одного пациента по системе ОМС, увеличена до 24,9 тысячи рублей. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Комсомольская правда" поделился министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник из федерального правительства уточнил в статье о том, что говорит о нормативном объеме финансирования медицинской помощи в расчете на одного жителя страны. Именно на основании данного показателя власти принимают совокупный бюджет расходов по профильному направлению на следующий год.

Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Михаил Мурашко добавил, что в тех случаях, когда пациенту требуется лечение, но его стоимость которого превышает указанную сумму по ОМС, то этот человек будет обеспечен всей необходимой медицинской помощью бесплатно и без учета среднестатистических финансовых показателей. В частности, россиянин сможет рассчитывать на высокотехнологичное хирургическое вмешательство или дорогостоящую терапию.

Фото: Piter.tv