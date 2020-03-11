Выращивать фрукты и овощи на городских газонах предложили садоводы Петербурга и области

По мнению Захарьящева, "грядками победы" укрепят продовольственную безопасность.

Во вторник, 29 марта, председатель союза садоводов Петербурга и Ленобласти Василий Захарьящев придумал, как поддержать продовольственную программу в условиях санкций. Об это пишет "Фонтанка".

Захарьящев заявил, что он и его соратники обратились к президенту, правительству и законодателям и попросили уделить внимание "огромной армии садоводов". Он добавил, что появились первые отклики садоводов на то, чтобы газоны перекопать в "грядки победы". Этим самым, по мнению Захарьящева, укрепят продовольственную безопасность.

Неизвестно какие фрукты могут вырасти на газонах Петербурга. Добавим, что такая практика была в годы блокады. Тогда овощи выращивались прямо в центре Ленинграда. Огород был разбит даже на Исаакиевской площади — там выращивали капусту, а на площади Декабристов — картошку. В Летнем саду на грядках росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.

Ранее в Ленобласти продолжается поддержка фермеров. Накануне конкурсная комиссия рассмотрела проекты по выращиванию коров молочных и мясных пород, коз, рыбы, плодовых деревьев.

Фото: pexels

