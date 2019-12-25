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Выпускники СПбГУ выступили против сексуальных домогательств в вузе
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Выпускники СПбГУ выступили против сексуальных домогательств в вузе

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Они обратились к ректору университета Николаю Кропачёву.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что выпускники СПбГУ выступили против сексуальных домогательств в вузе. Письмо с требованием создать механизм защиты учащихся от харассмента направлено ректору университета Николаю Кропачёву.

Мы, выпускники СПбГУ и неравнодушные граждане, хотим выразить солидарность с московскими единомышленниками и считаем любые проявления харассмента в университетской среде и сексуальные отношения между преподавателями и студентами недопустимыми

сказано в сообщении

Студенты требуют внести в кодекс учебного заведения появился пункт о недопустимости таких отношений. В студенческом журнале DOXA отмечается, что соответствующее обращение собрало более 2,5 тысячи подписей. 

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга оставил историка Соколова в СИЗО.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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