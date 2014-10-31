Петербургские выпускники смогут посетить крупнейшие отраслевые предприятия

Работодатели активно стремятся привлечь молодых специалистов. Многие предприятия региона предлагают студентам местных колледжей стажировки с последующим трудоустройством.

В Петербурге с каждым годом увеличивается популярность рабочих профессий среди молодежи. В 2024 году колледжам и техникумам было выделено 27 296 бюджетных мест. Рабочие профессии также становятся все более привлекательными для предприятий. Согласно данным российского сервиса по поиску работы hh.ru, количество резюме на вакансии работников заводов и крупных производств увеличилось на 17%, пишет spb.aif.ru.

Работодатели активно стремятся привлечь молодых специалистов. Многие предприятия региона предлагают студентам местных колледжей стажировки с последующим трудоустройством. Более 36% работодателей на рынке труда заинтересованы в привлечении молодых кадров. Востребованность молодых специалистов отмечается во всех отраслях: инженерно-технической, судостроительной, логистической, медицинской, IT и других.

Для знакомства школьников и студентов с предприятиями, предлагающими комфортные условия труда, в Санкт-Петербурге был запущен проект "Я — мастер". Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга, реализующий этот проект, организует экскурсии на производства, где участники могут узнать о карьерных возможностях на предприятиях. В проекте уже участвуют более 25 учреждений и компаний, включая ООО, "Кингисеппский машиностроительный завод", АО "Силовые машины", ООО "ВЕЛЛЕ", Автомобильный холдинг "Максимум", Строительную компанию "КВС" и другие.

Принять участие в проекте могут группы школьников и студентов из Петербурга. Для этого необходимо перейти на сайт проекта, выбрать учреждение или предприятие из списка, заполнить информацию и оставить контактные данные. К участию также приглашаются работодатели, желающие представить свои карьерные возможности молодежи.

Ранее мы сообщили о том, что число самозанятых выросло в Петербурге.

Фото: Pxhere