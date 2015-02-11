Число самозанятых выросло в Петербурге

В первом полугодии государственные компании города заключили контракты на поставку товаров и услуг на сумму 220 млн рублей.

В течение первого полугодия 2024 года количество жителей Петербурга, уплачивающих налог на свой профессиональный доход, увеличилось до 702,5 тыс. человек, что на 13,3% превышает показатели начала года. Об этом сообщил заместитель губернатора Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Петербург также входит в список регионов, лидирующих по объему закупок у самозанятых. В первом полугодии государственные компании города заключили контракты на поставку товаров и услуг на сумму 220 млн рублей. Общий объем закупок товаров и услуг у самозанятых по всей стране составил почти 4,5 млрд рублей.

Поляков отметил, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя различные виды помощи, включая консультационную и образовательную поддержку. Например, в Фонде развития субъектов малого и среднего предпринимательства можно пройти бесплатные тренинги по участию в государственных и коммерческих тендерах.

Ранее мы сообщили о том, что в приложении "Я здесь живу" можно проверить законность размещения торговых точек в Петербурге.

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