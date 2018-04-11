В приложении "Я здесь живу" можно проверить законность размещения торговых точек в Петербурге

Объекты с заключенными договорами аренды отмечены в приложении синим цветом, а объекты без договоров – желтым. Эти данные обновляются ежедневно.

В Петербурге расширили функционал сервиса "Торговля и услуги" в мини-приложении "Я здесь живу". Теперь жители города могут проверить легальность размещения объектов: в приложении отображается информация о местах, где расположены нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В городе насчитывается около семи тыс. НТО, из которых на пяти тыс. мест ведется деятельность, а две тыс. остаются свободными. Объекты с заключенными договорами аренды отмечены в приложении синим цветом, а объекты без договоров – желтым. Эти данные обновляются ежедневно.

В приложении появилась функция обратной связи: теперь пользователи могут перейти на электронные государственные ресурсы для обращения в случае обнаружения признаков незаконной торговли на НТО. Как подчеркнул вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, новые возможности повысят информационную открытость, прозрачность, повысят эффективность гражданского контроля и будут способствовать противодействию незаконной торговле. Сервис "Торговля и услуги" также позволяет найти на карте легальные объекты малой торговли и услуг - от сезонных ярмарок и фермерского молока до автосервисов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут два новых заказника.

Фото: Pxhere