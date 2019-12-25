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Выпускницы двух выборгских школ показали отличные знания химии и обществознания
Сегодня, 19:57
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Выпускницы двух выборгских школ показали отличные знания химии и обществознания

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Девушки набрали 97 и 99 баллов ЕГЭ.

В четверг, 30 июля, стали известны результаты итоговых экзаменов выпускников школ Выборгского района по обществознанию и химии. Наибольший результат показали две ученицы из школ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, наибольший результат ЕГЭ среди 230 человек, сдававших обществознание, показала ученица школы № 12 Кристина Кружилина. Девушка заработала 99 баллов.

Из 49 выпускников, выбравших химию в качестве предмета ЕГЭ, больше всего баллов – 99 – заработала выпускница школы №7 Александра Щербакова.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти 55 выпускников стали "стобалльниками" по ЕГЭ.

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Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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