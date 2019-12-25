В Ленобласти 55 выпускников стали "стобалльниками" по ЕГЭ

Кроме того, увеличился средний балл по региону.

В Ленинградской области подвели предварительные итоги аттестации учеников 11 классов. В текущем году 55 человек среди выпускников заработали высший балл на ЕГЭ – на 10 больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что, несмотря на сложности проведения экзамена в условиях эпидемии, средний балл по региону превысил показатели прошлого года.

Резервные дни испытаний были специально отведены для тех, кто был носителем коронавируса или контактировал с зараженными. В эту категорию попали пятеро выпускников.

Ранее мы рассказали о том, что iколы Ленобласти проведут линейки в День знаний.

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