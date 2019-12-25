Выпускницы Выборгского района показали прекрасные результаты ЕГЭ по биологии и английскому языку

Высокий уровень знаний продемонстрировали воспитанницы двух гимназий.

В Выборгском районе определены выпускники с рекордным количеством баллов ЕГЭ по биологии и иностранному языку. Наиболее выдающиеся результаты показали выпускницы МБОУ "Гимназия" и МБОУ "Гимназия №11". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Лучший результат среди 72 учеников, выбравших естественно-научный профиль, показала гимназистка Анастасии Шпехт. Она заработала 96 баллов по биологии.

Отличные знания английского языка продемонстрировала гимназистка Варвара Фанькина – она справилась с заданиями на 94 балла и стала лучшей среди 97 экзаменуемых.

Ранее мы рассказали о том, что школы и детские сады Выборгского района отремонтированы за 23,5 миллиона рублей.

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