Петербургский комбинат оштрафовали за просроченный творог

Кроме того, комбинат производит "творог по ГОСТу", но не использовал для этого необходимые продукты.

Управление Россельхознадзора выявило организацию, которая поставляла молочную продукцию с истекшим сроком годности. Просроченную дату указали в ветеринарных сопроводительных документах, сообщила пресс-служба ведомства.

Документы были оформлены на 936 кг продукции. ООО "Комбинат "Тярлевский" вел деятельность в поселке Тярлево.

Комбинат выпускает творог "Баба Валя". Для производства творога могут использоваться только молоко, сливки или пахта, однако ничего из этого на предприятие не поступало.

Потенциально опасная продукция направлялась в детские сады Красносельского, Кировского и Фрунзенского районов. Суд признал комбинат виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров для работы на ПМЭФ.

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