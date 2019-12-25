Выпуск кроссовера Xcite X-Cross 8 начали на "Автозаводе Санкт-Петербург"

Новый автомобиль создан на базе китайской модели и представляет собой семиместный семейный кроссовер с полным приводом.

"Автозавод Санкт-Петербург" объявил о выпуске новой модели кроссовера Xcite X-Cross 8. Как пишет spb.aif.ru, cсылаясь на пресс-службу предприятия, новая машина уже начала поступать к дилерам.

Генеральный директор завода Иван Миронов отметил, что запуск второй модели нового российского бренда Xcite является важным шагом в развитии предприятия и новым этапом в продвижении проекта. Он подчеркнул, что Xcite X-Cross 8 – это полноразмерный полноприводный кроссовер. Отгрузка новой модели в дилерские центры началась, а дата старта продаж будет объявлена позже.

Новый автомобиль создан на базе китайской модели и представляет собой семиместный семейный кроссовер с полным приводом. Машина оснащена двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 150 лошадиных сил, 7-ступенчатой коробкой передач и независимой подвеской. Клиренс автомобиля составляет 190 мм, а размеры кузова – 4740 х 1860 х 1705 мм. Xcite X-Cross 8 будет доступен в шести различных металлизированных цветах: серебристый, серый, белый, черный, зеленый и синий. В качестве дополнительных опций предлагаются панорамная крыша и многоцветная подсветка интерьера. Объем багажного отделения в семиместной конфигурации составляет 193 литра, а при сложенных сиденьях увеличивается до 2101 литра. Базовая версия включает "зимний пакет" с подогревом рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла, а также обогрев передних и задних сидений.

Производство Xcite X-Cross 8 осуществляется на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Первой моделью был X-Cross 7. Обе модели производятся в сотрудничестве с неназванным восточным партнером. Инвестиции в запуск производства составили 4,5 млрд рублей, а на предприятии планируется создание около 500 новых рабочих мест.