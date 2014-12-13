Первый дилерский центр Shacman откроется в Петербурге в 2025 году

В промышленном парке "Софийский" строится шоу-рум, а также создаются сервисная, покрасочная и производственная зоны.

ООО "Большегрузсервис СПб", официальный дистрибьютор бренда Shacman в России, планирует открыть первый дилерский центр китайских грузовиков в Петербурге в I квартале 2025 года. Как сообщает издание "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на генерального директора компании Дениса Чеботова, на реализацию проекта будет потрачено 1,2 миллиарда рублей.

В промышленном парке "Софийский" строится шоу-рум, а также создаются сервисная, покрасочная и производственная зоны. Площадь комплекса составит 6 тыс. кв.м. на территории в 2,5 га.

Чеботов уточнил, что производственное подразделение будет заниматься изготовлением различных автомобильных надстроек, включая бортовые платформы, краны, манипуляторы, лесовозы, сортиментовозы и прочие виды техники. Проект реализуется совместно с китайской компанией, строительство находится на стадии завершения — выполнено 80% работ.

Компания рассчитывает продать более 1000 грузовиков за первый год работы. Стоимость одного автомобиля колеблется от 8 до 10 миллионов рублей. Достичь поставленных целей планируют за счёт уменьшения конкуренции со стороны европейских брендов.

В мае первый российский дилерский центр XCite открылся в Петербурге.

Фото: shacman.ru