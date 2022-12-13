Группа Ladoga будет выпускать в Петербурге ирландский виски под собственной маркой

По мнению руководства компании, продукт будет пользоваться спросом в связи с уходом многих брендов с российского рынка.

Группа Ladoga в Северной столице объявила о выпуске в городе ирландского виски под собственной маркой. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Известно, что напиток будут изготавливать из зерновых и солодовых ирландских дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках больше трёх лет. Президент компании Вениамин Грабар уверен, что продукт будет пользоваться спросом в связи с уходом многих брендов с российского рынка. Кроме того, руководитель подчеркнул, что импортируемый из страны объём продукции уже составляет около 70%.

Напомним, что в группу "Ладога" входит несколько компаний. Кроме того, у неё имеется производственая площадка. За 2021 год выручка АО "Ладога дистрибьюшен" возросла на 18%, почти до 13 млрд рублей. Чистая прибыль составила около 122 млн рублей.

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