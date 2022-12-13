В Ленобласти бывший автозавод Ford перепрофилируют под деревообрабатывающую компанию

Деревообрабатывающая компания заключила договор аренды части территории бывшей площадки Ford в 2022 году.

Деревообрабатывающая компания планирует наладить производство на площадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Об этом сообщили ТАСС в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности.

Площадка бывшего завода Ford принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. комитет экономического развития и инвестиционной деятельности

Деревообрабатывающая компания заключила договор аренды части территории бывшей площадки Ford в 2022 году.

Площадка автоконцерна Ford во Всеволожске перестала работать в июне 2019 года. В декабре 2021 года площадку передали корейскому производителю автозапчастей "СВ Рус". В конце 2022 года южнокорейский производитель запчастей перенес на неопределенный срок запуск производств. Переговоры на сегодняшний день не прерваны, но приостановлены, отметил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: pxhere.com