Выпуск авторской программы Михалкова сняли с телеэфира

Режиссер выпустил по этому поводу специальное обращение.

Российский режиссер Никита Михалков остался недоволен тем, что новый выпуск его авторской передачи "Бесогон ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сняли с эфира. Программа увидела свет в пятницу, 1 мая. Специальное обращение о будущем программы режиссер выпустил на YouTube-канале проекта.

Михалков уточнил, что руководство ВГТРК сообщило ему, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов программы не будет.

Отметим, что в последнем выпуске своей авторской передачи Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли. В эфире авторской программы "Бесогон ТВ" Михалков предположил, что бизнесмен намерен устроить мировой апокалипсис ради сокращения человечества, которое потребляло слишком много ресурсов.

Видео: YouTube / БесогонTV

Фото: Global Look Press