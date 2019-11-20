Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Об этом знаменитый режиссер рассказал в своей авторской передаче.

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли. В эфире авторской программы "Бесогон ТВ" Михалков предположил, что бизнесмен намерен устроить мировой апокалипсис ради сокращения человечества, которое много потребляло.

В качестве доказательств нечистоплотности намерений компании Microsoft Михалков показал патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC и находящийся под номером WO/2020/060606. Режиссер указал, что номер патента совпадает с "числом зверя" из Библии – "666".

Ранее мы сообщали о том, что Никита Михалков ответил на предложение Владимира Жириновского поменять гимн России. Режиссер заявил, что страна не нуждается в изменениях главной музыкальной композиции. Вместо этого России следует поменять самого лидера ЛДПР.

Видео: YouTube / БесогонTV