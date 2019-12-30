Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер заявил, что Россия в этом не нуждается.

Никита Михалков ответил на предложение Владимира Жириновского поменять гимн России. Режиссер заявил, что страна не нуждается в изменениях главной музыкальной композиции. Вместо этого России следует поменять самого лидера ЛДПР. Об этом спикер рассказал "РИА Новостям".

Жириновского менять нужно, а не гимн прокомментировал Михалков

Ранее представитель Госдумы пожаловался на то, что считает гимн слишком длинным. Он предложил сократить его, убрав два припева. По мнению Жириновского, гимн тяжело исполнять пенсионерам, детям и женщинам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ В гостях у Гордона, Всё на сегодня, Instagram/ zhirinovskiy