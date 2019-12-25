На Парнасе появилась арт-работа из гречи "Спокойствие!" от Loketski

Художник отметил, что каждый может воспользоваться гречей из инсталляции по своему усмотрению.

В среду, 18 марта, на Парнасе появилась арт-работа из гречки "Спокойствие!" от Loketski. Фотографии работ появились в Instagram-аккаунте художника.

Инсталляция выполнен из гречи, четырех видов риса, спичек и туалетной бумаги. Художник отметил, что местные жители могут воспользоваться продовольствием из инсталляции по своему усмотрению.

"Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт. Инсталляция представляет собой публичный НЗ. В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо (есть смысл это сделать, пока не намочил дождь)", —сказано в сообщении.

В комментариях горожане начали спорить о том, сколько продержится подобная инсталляция в условиях пандемии.

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Фото:Loketski/instagram