Петербургский художник из арт-центра "Винсент" Олег Лукьянов изобразил копию картины Репина.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что на Радищева появится "неофициальный филиал Третьяковки". Об этом художник из арт-центра "Винсент" Олег Лукьянов сообщил на своей страничке во "ВКонтакте".

Художник изобразил копию картины Репина из собрания Третьяковской галереи рядом с фреской императрицы Анны Иоанновнуы из династии Романовых.

"Есть мнение, что 175-летие царя-миротворца, императора Александра Третьего прошло в Петербурге почти незамеченным! И мнение это вылилось на стену - фреска - копия картины Репина из собрания Третьяковской галереи", —сказано в сообщении.

Отмечается, что в этот раз Олег Лукьянов доработал фреску кистью.

Ранее мы сообщали о том, что стрит-арт Петербурга решил "обнулиться" вслед за президентом.

Фото:Олег Лукъянов/вк