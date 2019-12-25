В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что на Радищева появится "неофициальный филиал Третьяковки". Об этом художник из арт-центра "Винсент" Олег Лукьянов сообщил на своей страничке во "ВКонтакте".
Художник изобразил копию картины Репина из собрания Третьяковской галереи рядом с фреской императрицы Анны Иоанновнуы из династии Романовых.
"Есть мнение, что 175-летие царя-миротворца, императора Александра Третьего прошло в Петербурге почти незамеченным! И мнение это вылилось на стену - фреска - копия картины Репина из собрания Третьяковской галереи",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что в этот раз Олег Лукьянов доработал фреску кистью.
Ранее мы сообщали о том, что стрит-арт Петербурга решил "обнулиться" вслед за президентом.
Фото:Олег Лукъянов/вк
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